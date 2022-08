© Copyright : DR

Kiosque360. La DEPF a récemment publié sa note de conjoncture sur l’économie nationale, qui connaît une évolution contrastée, selon l'institution. Cet article est une revue de presse du journal Aujourd’hui Le Maroc.

La conjoncture économique nationale affiche à ce jour une évolution contrastée, rapporte Aujourd’hui Le Maroc dans sa livraison du jour. Le quotidien, qui revient sur les dernières statistiques de la DEPF sur la conjoncture économique, indique que l’activité demeure impactée par le contexte international empreint d’incertitudes.

On apprend ainsi que le panorama dressé faire apparaître un bon comportement de certaines filières agricoles hors céréaliculture, et que le repli de la production céréalière de la campagne agricole 2021-2022 de 67% se serait atténué par l’amélioration prévue des autres cultures.

«L’activité de la pêche côtière et artisanale a affiché pour sa part une évolution positive. En parallèle, le secteur secondaire affiche une évolution différenciée. On relève dans ce sens une évolution positive au niveau du secteur de l’énergie électrique. La production s’est ainsi affermie de 3,2%», note-t-on.

Aujourd’hui Le Maroc fait remarquer que les ventes de l’énergie «de très haute, haute et moyenne tension, hors distributeurs» se sont redressées de 6,3% à fin juin, mais que la production de phosphate s’est contractée de 13,8%. Soulignons aussi qu’un repli de 7,4% a été observé en termes de ventes de ciment à fin juillet au moment où le secteur manufacturier a affiché des signes de redressement au deuxième trimestre de l’année avec un taux d’utilisation de capacité (TUC) de 73%.

De même, la DEPF observe la poursuite du rétablissement des secteurs du tourisme et du transport aérien et note que les indicateurs du secteur des télécommunications ressortent au vert. «Parmi les constats établis, on relève également un bon comportement de certains baromètres des revenus au premier trimestre, et ce dans un contexte marqué par la hausse de l’inflation», explique le quotidien, qui remarque dans ce sens que l’évolution positive des crédits à la consommation (+3,2%), des transferts des MRE (+6,1%) et des créations d’emplois rémunérés (+299.000 au deuxième trimestre de l’année).

La DEPF note aussi la bonne tenue des recettes des IDE (+44,3%) et la croissance de l’investissement du budget général de l’État (+12,1% à fin juillet). «A cela s’ajoute également le maintien d’un niveau encourageant des réserves internationales permettant de couvrir 5 mois et 26 jours d’importations de biens et services», indique-t-on. Par ailleurs, soulignons que les achats du Maroc se sont consolidés de 44,2% au moment où les expéditions se sont améliorées de 41,2% creusant ainsi le déficit commercial de 48,7% à fin juin.