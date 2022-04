© Copyright : DR

Kiosque360. Les comptables agréés vont bientôt opérationnaliser les instances de leur organisation professionnelle. Le Conseil du gouvernement a récemment validé le décret relatif au règlement intérieur de l’Organisation professionnelle des comptables agréés. Cet article est une revue de presse de L’Economiste.

Dans sa publication de ce mercredi 20 avril, L’Economiste s’intéresse à la profession des comptables agréés. Le quotidien nous apprend ainsi que l’organisation professionnelle des comptables agréés, créées(OPCA), il y a déja quelques années, pourra bientôt activer toutes ses instances.

Le journal indique en effet que le Conseil du gouvernement a finalement validé le décret 2.22.193 relatif à son règlement intérieur. Selon Mohamadi Rachdi El Yacoubi, ex-président de l’organisation, ce décret permet de compléter les dispositions de la loi et met en place les outils de l’organisation et du fonctionnement des instances de l’OPCA, notamment le conseil national et les conseils régionaux.

Le projet de décret, composé de 85 articles, fixe entre autres les règles de fonctionnement des conseils, les procédures à mettre en place, les commissions permanentes qui seront créées, etc. L’Economiste précise qu’il intègre aussi le code électoral qui devrait permettre l’organisation des prochaines élections des conseils régionaux. «Les huit conseils régionaux prévus par la loi vont compléter l’architecture de la structure ordinale», poursuit le journal.

Selon le quotidien, la mandature du conseil national actuel lorgne d’autres objectifs importants pour la profession. Il s’agit notamment de la mise en place du code des devoirs professionnels, l’élaboration d’un schéma directeur de la formation continue et l’adoption d’un barème de tarif minimum ainsi que l’élargissement des domaines d’intervention des comptables agréés.

A noter que le conseil de gouvernement a aussi validé le décret qui institue la commission chargée des examens d’accès à la profession. «La loi permet aux licenciés des facultés d’économie et de gestion ou les titulaires des diplômes de l’ISCAE ou l’ENCG, lauréats de cet examen, le port du titre de comptable agréé après un stage professionnel», apprend-t-on. Seules les personnes remplissant certaines conditions peuvent être éligibles à l’examen pour une inscription au tableau de l’Organisation professionnelle des comptables agréés (OPCA). «Il s’agit des titulaires d’une licence ou d’un diplôme supérieur de l’enseignement public marocain en sciences économiques, financières, comptables ou de gestion des entreprises ou de tout autre diplôme équivalent», détaille le journal.