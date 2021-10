Comment se porte le logement social au Maroc?

Logements sociaux.

Kiosque360. Entre 2010 et août 2021, plus de 2 millions de logements sociaux à 250.000 dirhams ont été livrés, comme l’indiquent les statistiques du ministère de l’Habitat et de la Politique de la ville qui révèle le montant global de la garantie Fogarim: elle dépasse les 30 milliards de dirhams. Explications.

Le fonds Damane Assakane (produits Fogarim et Fogaloge) par lequel l’Etat garantit les crédits immobiliers est toujours aussi sollicité, même si le rythme a ralenti pour le prêt Fogarim. En effet, d’après les indicateurs du département de l’Habitat et de la Politique de la ville, 636 garanties Fogarim ont été accordées (0,10 milliard de dirhams) contre 864 (0,14 milliard de dirhams) à la même période en 2020, rapporte Aujourd’hui le Maroc dans son édition de ce 7 octobre, précisant que 94.157 ménages ont ainsi bénéficié de cette garantie depuis le lancement de cette offre en 2004 et jusqu’à fin août 2021. Le montant total de ces prêts avoisine les 30,71 milliards de dirhams. S’agissant des prêts Fogaloge, 509 ont été octroyés (0,17 milliard de dirhams) contre 433 à la même période en 2020 (0,12 milliard de dirhams). Ainsi, 60.303 ménages en ont profité depuis 2009, date du coup d’envoi, jusqu’à fin août 2021. Le montant global ces prêts a atteint les 17,20 milliards de dirhams. A fin août 2021, l’encours des crédits à l’immobilier s’est élévé à 288,205 milliards de dirhams (+3,55% comparé à la même période de l’an passé). Autre indication relayée par le journal, le nombre total de logements sociaux. Près de 2,11 millions de habitations à 250.000 dirhams ont été achevées entre 2010 et août 2021 (soit 1.507 conventions). Dans le détail, le privé enregistre 2,04 millions de logements (1.450 conventions) contre 70.077 habitations (57 conventions) pour le public. Concernant l’habitat à 140.000 dirhams, on compte 40.010 logements entre 2008 et août 2021 pour 82 conventions, le secteur privé détenant 52 conventions pour 24.643 logements contre 30 conventions pour 15.367 habitats dans le secteur public, précise le journal. Quant au logement classe moyenne, il comptabilise, entre 2013 et août 2021, 11.328 unités pour 32 conventions: 27 conventions attribuées au secteur public (9.655 logements) contre 5 conventions (1.673 habitats) au secteur public.

Par Fayçal Ismaili