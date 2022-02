© Copyright : DR

Kiosque360. Fort d’un grand potentiel, la région Souss-Massa est amenée à jouer un rôle majeur dans le développement durable de l’aquaculture au Royaume. Cet article est une revue de presse de l’hebdomadaire La Vie Éco.

La région Souss Massa est la future capitale de l’aquaculture au Maroc. C’est ce qu’annonce La Vie Éco dans sa livraison hebdomadaire. L'hebdomasdaire consacre un article au grand potentiel aquacole de la région qui la prédestine à jouer un rôle majeur dans le développement durable de l’aquaculture au Royaume.

En effet, plusieurs experts sondés par l’hebdomadaire estiment que Sous-Massa constitue l’une des régions les plus riches et les plus prolifiques dans le domaine aquacole. Un potentiel qui n’a pas échappé à l’Agence nationale pour le développement de l’aquaculture (ANDA). Celle-ci a mis en place un plan d’aménagement spécifique à la région, relève l’hebdomadaire. Objectif: optimiser la production et la valorisation de ce potentiel.



D’après La Vie Éco, ce potentiel régional est estimé à 81 000 tonnes et couvre une superficie de 4 110 ha. 2 265 ha sont répartis en 151 unités de production aptes à la réalisation de projets de fermes aquacoles, notamment la conchyliculture et l’algoculture, poursuit la même source.



Ainsi, dans le cadre de la mise en œuvre du plan d’aménagement de la région, 43 projets ont été retenus. Parmi eux, 23 projets sont déjà autorisés et en cours d’installation. Les 20 autres compléteront la liste afin de consolider la spécialisation régionale autour de l’élevage de la moule.



Selon l'hebdomadaire, trois projets en cours d’installation sont initiés par trois groupements de jeunes entrepreneurs originaires du Souss Massa. Trois autres projets sont quant à eux portés par des coopératives de marins pêcheurs. Au total, les projets du programme, estimés à 481 millions de dirhams, ciblent l’exploitation de 1368 ha et une production annuelle de 58000 tonnes. L’ensemble des projets prévoit la création de 1142 emplois.



Par ailleurs, La Vie Eco rappelle que la stratégie Halieutis a accordé une place prioritaire au développement de l’aquaculture, en raison de segments et de son caractère inclusif. Le ministre de l’Agriculture, de la pêche maritime, du développement rural et des eaux et forêts, Mohamed Sadiki, n’a pas manqué de le souligner lors du forum d’agadir organisé par l’ANDA, que 109 projets sur les 290 retenus sont portés par 552 jeunes entrepreneurs et 11 projets par des coopératives locales de pêche artisanale. Le ministre de tutelle a saisio l'occasion pour rappeler la mise en œuvre d’un programme structurant visant l’appui financier de ces projets aquacoles à caractère social.