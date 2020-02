CDG-CGI: prison ferme pour les anciens patrons Alami et Ghannam

Mis en cause dans le scandale des malversations liées au projet immobilier de Madinat Badis, à Al-Hoceima, Anass Houir Alami, ancien DG de la CDG et Mohamed Ali Ghannam, ex DG de sa filiale CGI, ont été condamnés à un an de prison par la cour d’appel de Fès.

Cette peine d’emprisonnement ferme a été prononcée ce mardi 4 février. La condamnation a, en plus, été assortie d’une amende de 5.000 dirhams pour chacun des deux mis en cause. L’ex-DG de la CDG, Anass Houir Alami, et l'ex-DG de la CGI, Mohamed Ali Ghannam, disposent d’un délai de 10 jours pour déposer un recours. Quelques 24 autres accusés dans le cadre de ce procès ont, quant à eux, été libérés. L’ensemble de ces personnes étaient poursuivis pour «constitution de bande criminelle, faux et usage de faux, et dilapidation des deniers publics». L'affaire a éclaté en 2014 quand des défaillances ont été constatées sur les logements du projet Badis notamment des fissures dans les murs, bien que les bâtisses soient récentes, absence d’espaces verts, non-respect des normes... Des réclamations adressées au roi par des Marocains résidant à l’étranger ont mené à un audit sur les projets pilotés par la CDG dans la région du nord. Une enquête judiciaire et un procès ont suivi.

Par Youssef Bellarbi