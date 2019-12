© Copyright : DR

Suite à l’article publié mardi concernant la vente aux enchères du mobilier et du matériel informatique de son siège à Casablanca, Citibank a souhaité apporter certaines précisions.

S’agissant de la vente aux enchères publiques annoncée et prévue ce mercredi 18 décembre, Citibank affirme qu’il s’agit là d’une étape dans une procédure judiciaire en cours, suite à un ancien litige entre la banque et une personne qui y était employée.

«Ce dossier avait été mis en délibéré en attendant le jugement sur cette affaire et réitérer que Citibank Maghreb a toujours respecté la justice marocaine et se conforme à ses décisions en toute transparence», est-il précisé.

Citibank Maghreb, poursuit la même source, reste plus que jamais engagée au Maroc et continue d'investir et d'innover pour offrir le meilleur service à ses clients institutionnels dans le pays, comme c'est le cas dans les 98 pays où Citi est présente dans le monde.

«Nous avons un engagement indéfectible envers le Maroc, où la banque jouit d’une présence continue depuis 1967. Les capacités institutionnelles de Citi au Maroc comprennent des services bancaires d’investissement et de financement, des services de marchés de capitaux, de courtage ainsi que des solutions de gestion de la liquidité et de la trésorerie», tient à rassurer Citibank Maghreb.