Citibank Maghreb serait-elle dans une mauvaise passe? Tout le mobilier de bureau de la succursale marocaine de cette grande banque américaine sera, en tout cas, vendu au plus offrant. Les détails.

La vente aux enchères publiques du mobilier et du matériel informatique de Citibank Maghreb est prévue ce mercredi 18 décembre au siège de la banque, à Sidi Maârouf, centre d'affaires excentré de Casablanca.

Une annonce légale, publiée dans un quotidien casablancais, fait état d’un litige judiciaire à l’issue duquel le tribunal de commerce de Casablanca a prononcé un jugement exécutoire contre Citibank, en date du 13 novembre 2019.

Ci-après les éléments concernés par cette vente aux enchères:

2 chaises d’accueil en bois

2 tables en bois

2 compteuses de billets

98 chaises noires

3 chaises grises

1 table ovale

69 bureaux en bois de tailles différentes

2 téléviseurs de marque Sony

1 Tableau d’affichage du cours de change

40 placards

35 écrans plats d'ordinateurs de marque Dell

18 écrans plats d'ordinateurs de marque HP

1 écran de marque Samsung

1 micro-onde de marque LG

1 réfrigérateur mini-bar de marque Candy

14 ordinateurs portables de marque HP

5 photocopieuses de grande taille de marque Xerox

40 postes de téléphones fixes

4 placards en bois

1 réfrigérateur mini-bar de marque Beko

2 imprimantes de marque HP, série Laser Jet Pro 40

1 photocopieuse de marque Canon série image runner

1 machine à spirales

1 Data show de marque Epson

2 imprimantes (marque non communiquée), avec connexion Wi-fi

2 télécopieurs (marque non commujiquée)

1 fauteuil en cuir, noir

14 chaises et une grande table carrée de réunion.

1 imprimante de marque HP

1 imprimante de marque Xerox

1 Caméra de surveillance (marque non communiquée)

14 petites chaises

13 chaises longues

1 cafetière (marque non communiquée)

2 fours (marques non commuiquées)

1 bureau

2 placards

1 poste de téléphone (marque non communiquée)

1 ordinateur de marque HP.

Signalons enfin que Citibank Maghreb est principalement engagée dans les activités de banque d’affaires et d’investissement, et s’active dans quatre segments de clientèle: les clients multinationaux, les grandes sociétés marocaines, les entreprises publiques et les institutions financières.