Kiosque360. Pour l’Autorité marocaine des marchés des capitaux, la dynamique du secteur s’inscrit en phase avec la reprise économique. En effet, les principaux indicateurs du marché boursier progressent à fin octobre 2021. Cet article est une revue de presse du quotidien Aujourd’hui le Maroc.

Les indicateurs sont positifs à fin octobre. Dans sa revue du marché, l’Autorité marocaine des marchés des capitaux (AMMC) dresse un tableau positif de l’état du secteur, qui est phase avec la reprise économique, rapporte Aujourd’hui le Maroc dans son édition de ce 13 décembre.

L’état du secteur? La capitalisation boursière s’est améliorée de 28,62% à fin octobre, avoisinant les 698 milliards de dirhams, sous l’effet de l’appréciation de 29,58% du MASI à 13.555,45 points. L’AMMC indique que le volume des transactions sur le marché secondaire de la Bourse a enregistré 42 milliards de dirhams à fin octobre, soit +11 milliards par rapport à la même période en 2020.

A fin octobre, les OPCVM ont réalisé des actifs de l’ordre de 590 milliards de dirhams, soit +18,7% comparé à la même période de l’année passée. Et l’AMMC de préciser que «le troisième trimestre de l’année 2021 a été marqué par une prépondérance de l’intervention des OPCVM avec une part relative de 40% du volume transactionnel des actions sur le marché central.»

Le profil des investisseurs en Bourse? Des personnes physiques marocaines et des personnes morales étrangères qui ont drainé respectivement 18% et 11%, souligne le journal. La part des personnes physiques marocaines a ainsi progressé de 4 points, passant de 14% au deuxième trimestre à 18% au troisième trimestre, et la part des personnes morales étrangères à grimpé de 5 points, passant de 6% à 11%. En revanche, les personnes morales marocaines ont perdu 23 points, chutant de 50% à 27%.

L’AMMC fait également savoir que la part des bons du Trésor dans le marché de la dette représente 71% de l’encours global, que les levées du Trésor se montent à 30,8 milliards de dirhams au troisième trimestre 2021 et que l’encours des obligations est de 159,3 milliards à fin septembre 2021 (+4,9% par rapport à fin décembre 2021).