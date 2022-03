© Copyright : DR

Kiosque360. Selon une enquête de conjoncture, Bank Al-Maghrib relève une baisse de voilure pour l’industrie nationale. Cet article est une revue de presse de l’hebdomadaire La Vie Éco.

“Un début d’année en petite forme !” C’est en ces termes que La Vie Eco, dans sa livraison hebdomadaire, évoque le démarrage de l’industrie nationale en cette année 2022, pourtant marquée sous le sceau de la relance. D’après l’hebdomadaire, les différentes branches ont vu la voilure de leurs activités baisser au titre des deux premiers mois de l’année.

Une baisse du régime que les industriels, sondés par l’hebdomadaire, imputent au contexte international marqué par la guerre entre la Russie et l’Ukraine. La saisonnalité y est également pour quelque chose, tant les deux premiers mois de l’année sont généralement des mois creux.

Les résultats de l’enquête de conjoncture menée par Bank Al-Maghrib confirment cette tendance. D’après la banque centrale, la production aurait baissé dans toutes les branches d’activité. Seuls “le textile et le cuir” et “la chimie et para-chimie” sortent du lot, en enregistrant une stagnation.

Il en résulte un taux d’utilisation des capacités de production (TUC) établi à 69%, soit un recul de 4 points par rapport au mois précédent. D’après La Vie Éco, les chefs d’entreprises sondés confirment une baisse de la production de l’industrie agroalimentaire par rapport à décembre 2021. Le TUC est revenu à 65%.

La même tendance est observée dans la branche “mécanique et métallurgique”, avec un TUC situé à 66%. Idem pour la branche “électrique et électronique” avec un TUC de 61%. Les industries textiles et cuir et les industries chimiques qui sortent du lot ont respectivement un TUC de 67% et 74%.

Bank Al-Maghrib a observé un repli dans l’ensemble des branches. A commencer par les industries agroalimentaires où les ventes auraient marqué une baisse aussi bien au niveau du marché local qu’à l’étrange. Selon la même source, les commandes auraient diminué, avec un carnet en-deçà de la normale.

La Vie Éco tient à rappeler que l’industrie avait signé un bon cru en 2021. Au terme du troisième trimestre, la valeur ajoutée du secteur manufacturier s’était appréciée en moyenne de 9,5%. D’après le journal, cette progression faisait suite à une évolution positive dans l’ensemble des branches d’activité.