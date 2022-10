© Copyright : DR

Kiosque360. Se basant sur les données bilantielles de 296.223 entreprises enregistrées auprès de la Direction générale des impôts, l'Observatoire marocain de la TPME annonce que la valeur ajoutée globale des entreprises s'est repliée de 10,8%.

Le constat de l’Observatoire marocain de la TPME, dans le cadre de son rapport annuel pour la période 2020-2021, est alarmant. Se basant sur les données bilantielles de 296.223 entreprises personnes morales enregistrées auprès de la Direction générale des impôts (DGI), L’OMTPME annonce que la valeur ajoutée globale des entreprises s’est repliée de 10,8%.

«Cette dégradation a touché l’essentiel des régions du Royaume, mais dans des proportions inégales. Ainsi, les Régions de Marrakech-Safi, Béni Mellal-Khénifra, Fès-Meknès et Tanger-Tétouan-Al Hoceima ont enregistré les baisses les plus importantes, respectivement de 41,3%, 23,2%, 16,8% et 14,8%», lit-on dans Les Inspirations Eco du 19 octobre.

Même constat pour le volet sectoriel où les entreprises relevant des secteurs «Arts, spectacles et activités récréatives», «Hôtellerie et restauration» et «Transports et entreposage»» ont globalement affiché les baisses de valeur ajoutée les plus prononcées soit, respectivement, 73,7%, 69% et 32,2%. En revanche, les activités liées en particulier à l’enseignement, ont connu une hausse de 35,8%.

«Les 289.773 entreprises personnes morales actives, enregistrées dans la base de la DGI, ont généré un chiffre d’affaires de plus de 1,60 milliards de dirhams en 2020, en baisse annuelle de 9,4%, dont un repli de 40,8% réalisé par les TPME, contre 40,4% en 2019. Cette baisse revêt un caractère généralisé», indique le quotidien. Les Régions de Marrakech-Safi, Tanger-Tétouan-Al Hoceima et Casablanca-Settat ont affiché, respectivement, des baisses de 26,4%, 15,8% et 13,3%.

Pâtissant des effets de la crise sanitaire, la structure du tissu productif s’est davantage fragmentée. En effet, mesurées par leur chiffre d’affaires, 20.560 entreprises ont vu leur taille se réduire. Ainsi, 200 grandes entreprises sont devenues des PME, 3.880 PME des TPE ou micro-entreprises et 6.680 TPE des micro-entreprises. 9.800 micro-entreprises ont vu, quant à elles, leur chiffre d’affaires baisser d’un montant situé entre 1 et 3 millions de dirhams à une tranche inférieure. En outre, l’année 2020 a vu le recul du nombre de créations d’entreprises de 10,5% en glissement annuel, avant d’afficher une hausse de 23,4% en 2021.

L’analyse des bilans d’un échantillon de 55.000 entreprises personnes morales montre que leur trésorerie s’est maintenue globalement en 2020, au même niveau qu’en 2019, vraisemblablement en raison des mesures de soutien prises par les autorités.