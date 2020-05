© Copyright : DR

Les mesures de sécurité sanitaire ont été renforcées dans tous les sites des constructeurs automobiles en vue de protéger la santé des employés et de favoriser un redémarrage progressif de l'activité industrielle, a indiqué samedi 16 mai le ministère de la Santé.

"Depuis le début de la pandémie du Covid-19, le ministère de la Santé et les constructeurs automobiles ont travaillé en étroite collaboration afin de protéger la santé de leurs salariés et d'assurer la pérennité de leurs entreprises", souligne le département dans un communiqué.

Pendant la période d’arrêt des activités de production, un ensemble de mesures sanitaires et de protocoles ont été déployés et renforcés dans l’ensemble des sites de production au Maroc (Sites Renault Tanger, Somaca Casablanca et PSA Kenitra).

"Ces protocoles permettent d’assurer un redémarrage progressif et sécurisé de l’activité dans le respect total des conditions de sécurité sanitaire", ajoute le communiqué, précisant que des missions d’audit et de contrôle des mesures de sécurité sanitaire recommandées sont effectuées de manière régulière par les commissions sanitaires régionales.

Conscients du rôle majeur du secteur automobile au niveau national, le ministère de la Santé et les constructeurs "œuvrent ensemble quotidiennement pour assurer à la fois la sécurité sanitaire et poursuivre cette activité afin de stimuler l’écosystème automobile marocain pour retrouver son niveau d’avant la pandémie et contribuer à la relance économique du pays".