VidéoLa septième édition des Rencontres africaines de l’efficacité énergétique a eu lieu les 22 et 23 septembre 2022 à Casablanca, à l’initiative de l’Agence marocaine pour l’efficacité énergétique, en partenariat avec l’Association marocaine des professionnels du froid et AOB Group.

La 7e édition des Rencontres africaines de l’efficacité énergétique est l’occasion de mieux faire valoir les métiers du froid dans l’économie marocaine et africaine à travers notamment la formation et la sensibilisation des parties prenantes ainsi qu’une réglementation favorable qui concilie les aspects environnementaux et sociétaux.

Un des moments forts de ces rencontres a été la signature par l’Agence marocaine de l’efficacité énergétique de trois conventions de partenariat respectivement avec son homologue français l’Agence de transition écologique, l’Union des associations africaines des acteurs de la réfrigération et la climatisation (U3ARC) et l’Association marocaine des professionnels du froid (AMPF). Ces conventions portent sur la promotion, le renforcement de capacité et la sensibilisation sur l’efficacité énergétique et le froid, facteurs majeurs de développement durable.

Les Rencontres africaines de l’efficacité énergétique compte également parmi ses partenaires, le think tank américain IGSD, les institutions financières, Bank Of Africa et TAMWILCOM, l’AMDIE, les Eaux minérales d’Oulmès, le fournisseur marocain leader dans les systèmes de climatisation, VENTEC et la SMAEF, acteur spécialisé dans la réduction de l’énergie industrielle.