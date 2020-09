© Copyright : DR

L’Agence nationale des ports (ANP) lance un nouveau service en ligne au profit des agents maritimes pour l’octroi des attestations d’escale via le guichet unique PortNet, et ce à compter du 1er septembre 2020.

L’ANP poursuit son programme de simplification des démarches portuaires et de dématérialisation de bout en bout des processus du commerce extérieur. Selon un communiqué de l’Agence, un nouveau service en ligne au profit des agents maritimes pour l’octroi des attestations d’escale via le guichet unique PortNet, est effectif depuis ce mardi 1er septembre 2020.

La délivrance des attestations d’escale, signées électroniquement par l'autorité portuaire, se fera au format numérique. Les agents maritimes pourront consulter leurs attestations d’escale et les télécharger en ligne via PortNet sans avoir à se déplacer jusqu'aux capitaineries des ports.

Ce nouveau service, qui concerne toutes les escales ayant fait l’objet de facturation des droits de ports sur navire depuis le 1er juin 2020, permettra d’apporter plus de célérité dans les opérations d’entrée et de sortie des marchandises, souligne l’ANP. Il permettra aussi de rehausser le niveau d’automatisation et de digitalisation des processus, comme prévu dans le programme «Smart Port» de l’ANP.

Pour rappel, l’ANP est l’organe d’autorité et de régulation du nouveau système portuaire marocain mis en place par la Loi 15-02. Cet établissement public, doté de la personnalité morale et de l’autonomie financière dont la tutelle technique est assurée par le ministère de l’Equipement et du transport, exerce ses attributions sur l’ensemble des ports du Royaume, à l’exception du port de Tanger Med (ce qui représente 33 ports au total).