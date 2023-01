© Copyright : Souilme Bouaamoud / Le360

VidéoLa première édition des Marchés itinérants de l’économie sociale et solidaire bat son plein. Ce salon, qui prend fin ce mercredi 4 janvier 2023, connaît la participation de 150 exposants représentant les différentes filières de l’artisanat, du tourisme solidaire et des coopératives spécialisées dans les produits locaux.

Organisé par la région du Souss-Massa et le ministère du Tourisme, de l’Artisanat et de l’Economie sociale et solidaire, cet évènement a pour but d’améliorer les conditions de commercialisation et de renforcer la compétitivité des acteurs de l’économie sociale et solidaire dans la région.

150 exposants représentant les différentes filières de l’artisanat, du tourisme solidaire et des coopératives spécialisées dans les produits de territoire participent à cette première édition des Marchés itinérants de l’économie sociale et solidaire à Agadir.

Dans une déclaration pour Le360, Noura Ikhchi, membre d'une coopérative de production et de commercialisation du couscous, souligne que ce nouveau rendez-vous se veut un lieu d’échange et de partage d’expériences entre les intervenants du secteur. Ce salon est également un espace pour la vente, la promotion et la valorisation des nombreux produits locaux, ajoute-t-elle.

Cet évènement est aussi marqué par la participation de divers intervenants du secteur de l’économie sociale et solidaire de la région, dont les chambres professionnelles, les établissements de formation, de financement et d’accompagnement.

Il convient de rappeler que ce salon, étalé sur une superficie de plus de 4.000 m2, abrite une zone de commercialisation, des salles de formation ainsi qu’un espace d’animation socioculturelle.