La vie du jeune Fabien bascule dans l’horreur lorsque ses parents décident de quitter la France pour s’installer en Syrie et de faire le djihad dans les rangs de Daech.

C’est dans la peau d’un petit garçon d’environ huit ans, vivant en France, que se glisse Rachid Benzine pour mieux explorer un sujet jusqu’à présent ignoré: le quotidien bouleversé des enfants qui ont dû suivre de force leurs parents enrôlés dans l’armée de Daech.

«Trois mois. D’après maman, ça fait précisément trois mois aujourd’hui qu’on est enterrés dans ce fichu camp. Et ça fait presque quatre ans que j’ai quitté l’école Jacques-Prévert de Sarcelles», raconte Fabien, un petit garçon qui coulait des jours heureux en France, lorsqu’il était élève en classe de CE2, et qu’il pratiquait ses activités favorites, le football, la poésie et voir ses copains.



Mais la vie du petit garçon amoureux de l’écriture bascule dans l’horreur lorsque son père annonce leur départ pour la Syrie afin de rallier les rangs de Daech. Arrivé dans un camp de Raqqah, Fabien est rebaptisé Farid et est inscrit dans une école coranique, puis dans une école du califat.



Son quotidien cauchemardesque ne serait rythmé que par les exécutions et la violence si ce n’était le football dont il partage la passion avec Abdel, un jeune garçon qui devient son ami, et son amour pour la poésie qui lui permet de s’évader de cet enfer sur terre... Jusqu'au jour où ses parents prennent conscience de leur erreur. Mais comment retourner en France?

L’histoire bouleversante d’un enfant à qui on a volé son innocence et son enfance, et qui invite, avec beaucoup de justesse et de sensibilité, à la tolérance quant au devenir de ces enfants, qui expient bien malgré eux les fautes de leurs parents.

Voyage au bout de l’enfance

Editions du Seuil, janvier 2022.