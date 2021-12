© Copyright : Adil Gadrouz / Le360

WeCasablanca, marque territoriale dont l’objectif est de promouvoir la capitale économique, a organisé le vendredi 17 décembre 2021, une rencontre artistique en marge du festival Casamouja, pour présenter Create Next, un réseau international qui met la lumière sur les peintres du monde entier. Images.

A l’issue de cette manifestation culturelle, c’est l'artiste Samir Toumi surnommé «Iramo», vedette de cette rencontre, qui a été choisi pour redonner vie à une des façades de la capitale économique, située dans le quartier El Hank.

«Suite à la collaboration de WeCasablanca avec Converse Maroc, j’ai été choisi pour créer une fresque murale sur l’un des murs de la ville, situé dans le quartier El Hank, où j’ai décidé de peindre une des portes de l’ancienne médina de Fès, tout en essayant de représenter cette image à ma propre manière», déclare l’artiste Samir Toumi.

Cette rencontre artistique, en marge du festival Casamouja, est co-organisée par Create Next, WeCasablanca et Converse Maroc, dont l’objectif principal est de mettre en valeur toute la richesse et la beauté dont regorgent le Royaume, tout en apprenant aux générations futures d’artistes que leurs pas dans ce monde sont un chemin vers le changement.

En effet, les créations du jeune peintre Iramo représentent un mélange tout aussi réel que distinct de tous les éléments influents qui l’entourent. Ses immenses créations murales se caractérisent par une touche marocaine qui reflète la réalité d’une grande ville comme Casablanca.



«Je puise mon inspiration dans la culture marocaine, et notamment des diverses couleurs représentatives de notre Royaume, comme par exemple les teintes sahraouies ou encore les couleurs terre. J’essaie toujours d’introduire une touche marocaine à mes peintures et fresques murales», ajoute-t-il.

De son côté, Rami Faggag, directeur artistique du festival Casamouja, a révélé que «le festival cherche à encourager la démocratisation de la culture et des arts dans les espaces publics, en créant une proximité entre artistes et citoyens, mais également éveiller la sensibilité des Casablancais à l’art et au street art. Dans les prochains jours, quelques 25 nouvelles fresques murales verront le jour».

Create Next est un réseau mondial qui s’adresse spécifiquement aux jeunes artistes issus de différents pays, dans le but de soutenir et promouvoir leur sens de la créativité, mais également bannir toutes les fausses croyances liées à l’art.