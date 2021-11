© Copyright : ADil Gadrouz / Le360

Xander Pratt est un artiste ghanéen aux multiples facettes. Résident à Casablanca depuis deux ans, ce chanteur, photographe et designer de mode vit dans un univers à l'imagination débordante. Rencontre.

L’artiste ghanéen Xander Pratt, 30 ans, était installé en Australie. Il y a deux ans, il quitte l'île-continent pour venir s’installer au Maroc. Et c’est à Casablanca qu'il échoue. Les liens qu'il y tisse et son imagination débordante aboutissent à plusieurs projets créatifs.

Artiste aux multiples facettes, Xander est musicien, photographe, designer de mode et écrivain. «Le monde est une fantaisie», confie-t-il dans un entretien pour Le360, en marge de la sortie de son clip Casablanca, et de la préparation de la sortie de son album Train to Marrakech, prévue en 2022.

Il a donc déciidé de dévoiler une partie de cet album visuel, comme il le décrit, d’abord à travers le single Casablanca, dont le clip a été réalisé par le cinéaste Ahmed Akssas, alias Actarus. «Cette métropole m’a beaucoup inspiré. J’ai donc reproduit un beat d’un artiste ami à moi et je l’ai confectionné à ma sauce en lui donnant vie dans cette atmosphère casablancaise faite de sons, de couleurs, de bruits qui ont nourri ma créativité, y compris dans mes collections de vêtements», souligne-t-il.

Xander Pratt se définit lui-même comme un Objet non identifié, tout à fait conscient en prenant conscience que posséder et exercer plusieurs disciplines artistiques à la fois tout en maintenant un rythme constant de créativité relève de l’extraordinaire.

Pour y arriver, il faut toujours, selon Xander Pratt, être convaincu que ce que l’on voit et que l’on développe comme étant une vision, un point de vue, se réalise systématiquement. C’est un esprit positif qui berce Xander Pratt et qui se transmet à travers son attitude et son air joyeux que nul ne semble pouvoir lui ôter.

Toujours le sourire aux lèvres, les yeux brillants, Xander Pratt s’affiche et s’impose comme un être imperturbable face aux situations anxieuses de la vie contemporaine. Toute une philosophie que Xander Pratt, encore méconnu au Maroc, vient distiller dans le ciel de Casablanca.

"C'est une célébration de la vie, de l'amour, de la danse, de l'architecture, de l'art et de l'amitié, particulièrement aujourd'hui, alors que le monde traverse la période la plus difficile de son histoire», affirme ce créateur de melting pot.

Xander Pratt a utilisé ses capacités créatives dans différents domaines du divertissement, de l'écriture de chansons à la production musicale, en passant par le design artistique, le design de mode, la conceptualisation d'évènements d'avant-garde, la mise en scène et la direction artistique de ses singles.

Après sa rencontre et sa collaboration avec le producteur australien Matt Sofo, sa percée dans l'industrie musicale s'est concrétisée par sa présence dans les charts australiens «Aria», à plusieurs reprises.

S'en sont suivies d'autres collaborations, notamment avec le producteur de musique électronique de renommée mondiale Angger Dimas.

Son single Run Amuck avec le producteur australien MEGO, avait atteint la 21e place du classement «Aria».

Xander Pratt était l'invité du Sommet de la jeunesse africaine 2019 à Rabat, qui a réuni plus de 59 organisations de toute l'Afrique, dont le thème était "L'avenir de l'Afrique". Il a également représenté le Maroc au sein de WAN Africa pendant la semaine africaine de l'UNESCO.