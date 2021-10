De g. à d.: Manal Benchlikha, Dizzy Dros, El Grande Toto et Jaylann. Ces quatre interprètes marocains partie des onze artistes du pays à avoir été selectionnés pour concourir à l'édition 2021 des Afrima Awards, à Lagos, au Nigeria, du 19 au 21 novembre.

Onze Marocains sont sélectionnés aux Afrima Awards 2021, indique une liste récemment publiée par la Commission de l’Union africaine (CUA) et le Comité international des All Africa Music Awards (Afrima). La compétition sera diffusée en direct sur 84 chaînes de télévision dans 109 pays du continent depuis Lagos, au Nigeria, du 19 au 21 novembre 2021.

Créés en 2014, les Afrima Awards représentent une reconnaissance à l'échelle de l'ensemble du continent pour les musiciens et les professionnels du monde de la musique. En cette année 2021, cinq artistes marocaines se disputent le très convoité trophée de la catégorie de la «meilleure artiste féminine d’Afrique du Nord»: Abir, Jaylan, Manal Benchlikha, Nada et Salma Rachid.

D’ailleurs, la célèbre Manal Benchlikha concourt à la fois pour les titres de la «meilleure artiste féminine d’Afrique du Nord» et de «l’auteur-compositeur de l’année». Abir, elle, ambitionne de remporter les prix de la «meilleure artiste africaine dans la diaspora féminine» et du «meilleur artiste, duo ou groupe de pop africaine».

Pour la catégorie «meilleur artiste masculin d’Afrique du Nord», cinq interprètes marocains sont en lice: Dizzy Dros, Hamza El Fadly, L7OR, Muslim et Zouhair Bahaoui.

El Grand Toto, qui fait fureur du rap marocain, sera en compétition avec neuf autres artistes pour le prix de «l’artiste africain le plus prometteur». Il s'agit de l'unique Marocain à avoir été sélectionné pour cette catégorie.

Pour l'édition 2021 de cette grand-messe musicale, le jury, composé de 13 membres issus de différents pays d'Afrique, avait reçu un total de 8.880 candidatures. "Nous pensons avoir donné aux Africains et au monde entier les meilleures nominations et chansons", a expliqué Hadja Kobele, membre du jury.

Les candidats aux Afrima Awards 2021, qui comprend 30 catégories continentales et 10 régionales, viennent d'une cinquantaine de pays d'Afrique, des cinq régions du continent, et de dix pays d'Europe et d'Amérique du Nord, dont l'Espagne, le Portugal, la France, le Royaume-Uni ainsi que les Etats-Unis.