© Copyright : DR

Zaynab Oussama revient en force avec une chanson porteuse d’espoir et pour la première fois, un nouveau clip tourné au Maroc.

La jeune chanteuse marocaine n’en finit plus d’enchaîner les succès. Quelques mois après la sortie de Dar l3am qui a totalisé près de 3,5 millions de vues sur Youtube en deux mois, la voici de retour avec Kifi kif nass qui, en 24 heures à peine, dépasse déjà la barre des 500.000 vues.

Dans un style original et nouveau, loin de son répertoire habituel, portée par les paroles de Khalid Salam et l’arrangement musical de Bilal Africano, Zaynab Oussama chante l’espoir, la nécessité de se relever quand on tombe, et de ne pas baisser les bras. Autre nouveauté, "c'est la première fois que je tourne un clip au Maroc", nous explique Zaynab Oussama, habituée jusqu'à présent à tourner en Egypte.

Apparaissant dans ce clip tourné à Casablanca sous différents visages, de la boxeuse à la jeune citadine dans le vent, Zaynab Oussama explique, interrogée par Le360, souhaiter incarner «une femme marocaine forte, qui se bat pour aller au bout de ses rêves et ambitieuse». Entre elle et les hommes, «pas de différences», précise la jeune femme, attachée à la notion d’égalité des sexes tant dans sa vie personnelle que professionnelle.