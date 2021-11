© Copyright : Adil Gadrouz / Le360

La chanteuse Hasnaa el Maghribia signe son retour sur la scène artistique. Après une dizaine d’années d'absence, l’artiste et épouse du célèbre musicien Chico, co-auteur et co-fondateur de l’ensemble Chico and The Gipsies, vient de sortir son album en featuring avec ce même groupe. Rencontre et confidences.

L’album «Unidos» de Hasnaa and The Gypsies est sorti le 24 septembre 2021 chez Universal Music. «Il s’agit d’un album de 14 chansons, 12 originales et deux reprises: celle de La Mama de Charles Aznavour et «3 Daqat» de l’artiste égyptien Abou, tous les deux revisités avec une touche flamenco», confie Hasnaa el Maghribia dans un entretien qu’elle accorde elle et son compagnon de vie Chico, au site Le360.

Chico Bouchikhi, le mari de Hasnaa qu’il rencontre en 1993, confirme à son tour que cet album qui est accompagné d’une série de concerts dans le monde et le 11 mars au Palais des congrès de Marrakech, relance la carrière de cette artiste qui est plus connu en Europe, en Egypte et au Liban où elle a évolué. Ce manque de reconnaissance dans son pays natal a poussé Hasnaa à s’éclipser un peu de la scène artistique marocaine mais ce n’est pas l’unique raison derrière son absence.

«J’ai découvert que je m’étais beaucoup éloignée de ma famille et des gens que j’aime. Pour cette raison, j’ai pendant ces dix ans, renoué avec ma famille et j’ai travaillé à tisser les liens de fraternité et d’amitié. Et me voila dix ans plus tard, de retour sur scène», confie Hasnaa sur un ton optimiste.