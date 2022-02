© Copyright : Khadija Sabbar/ Le360

«Jorouh» (blessures), nouvelle série réalisée par Ahmed Aksas, diffusée sur MBC 5 et Shahid VOD, réunit une brochette de stars. Karima Gouit en fait partie. Elle nous parle de son rôle dans cette interview à bâtons rompus.

La comédienne Karima Gouit partage l’affiche avec Rachid El Ouali et Naima Ilyas, pour ne citer qu'eux, dans Jorouh (blessures). Dans cette série réalisée par Ahmed Aksas, et diffusée sur MBC 5 et Shahid VOD, la talentueuse actrice incarne le rôle de Samra, l'héroïne féminine.

«Je suis heureuse de faire partie de ce casting, qui rassemble plusieurs comédiens d’exception. Pour la première fois, je joue aux côtés de l’artiste Rachid El Ouali, et c’est un grand honneur pour moi parce que je suis fan de son travail depuis mon plus jeune âge», confie-t-elle face caméra pour Le360.

«Le personnage que j’incarne est celui de Samra. Une jeune femme qui décide de revenir après 28 ans dans son village natal, pour venger son père de la tyrannie d’Al Wafi», ajoute-t-elle.

En effet, dans cette série, co-écrite par Adnane Mouhejja et Yahya Elfandi, et coproduite par le duo Dino Sebti, Driss Ennaji de la société Sigma Technologies et de Rachid Hamman, Karima Gouit apparaît sous le visage de Samra. Une jeune fille riche, anonyme, qui débarque dans un village gouverné par un tyran appelé Al Wafi.

Elle tente de déclencher une guerre entre le père Al Wafi et son fils aîné dans le but de gagner son cœur. Mais Samra, l'inconnue, n'est autre que la fille d'un pauvre paysan, victime de l'injustice d'Al Wafi qui lui a volé sa terre, l'a tué et a brûlé sa maison. Samra, qui a miraculeusement échappé à l'incendie, revient près de 30 ans plus tard pour venger son père.

Ainsi, pour réussir à se mettre dans la peau de son personnage, la comédienne souligne qu’elle s’est surpassée: «depuis toujours, j’ai cette conviction que le travail paie. Quand on m’a proposé d’interpréter le rôle de Samra, et de jouer aux côtés d’acteurs de renom, comme Rachid El Ouali, j’avais quand même peur, mais ensemble, nous avons réussi à faire du très bon travail, et ceci se reflètera lors de la diffusion de la série sur les écrans», explique-t-elle.

Et pour ceux qui ne la connaissent pas, Karima Gouit est également chanteuse et mannequin. Née le 1er mars 1992 à Marrakech, au Maroc, elle a en effet commencé sa carrière en tant que mannequin.

Elle a ensuite participé à la version arabe de la Star Academy 8 sur LBC, mais n’est malheureusement pas arrivée en finale. Elle chante de la variété et est appréciée pour ses multiples reprises.

Elle a débuté sa carrière de comédienne en apparaissant sous les visages de Nadia qu’elle incarnait dans Sir Al Marjane, et de Sanaa dans la série marocaine Zinat Al-Hayat. Aujourd'hui, elle continue sur cette voie, au côté d'acteurs de renom, dont Rachid El Ouali, un de ses comédiens préférés.