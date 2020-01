© Copyright : DR

La Foire de Casablanca s'apprête à accueillir la 26ème édition du Salon International de l'édition et du livre. Cette année, la Mauritanie est invitée d'honneur.

La 26ème édition du Salon international de l'édition et du livre (SIEL) aura lieu du 6 au 16 février à la foire internationale de Casablanca.

Cette année, la Mauritanie est l'invitée d'honneur de cette édition où il y aura plus de 700 exposants, et plus de 100.000 titres qui seront exposés selon les organisateurs.



Le programme du Salon sera, également, ponctué par des moments forts qui viendront célébrer des œuvres et des projets de recherche ou de création, des lauréats de prix, aussi bien au niveau national qu’international. Et afin de sensibiliser les enfants et les jeunes à la lecture, deux espaces d’animation ont été mis en place pour accueillir les 79 activités programmées qui seront animées par 63 participants.