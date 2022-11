© Copyright : Adil Gadrouz / Le360 (capture image vidéo)

VidéoIl a écrit les scénarios de plusieurs grands films d'anthologie à Hollywood. Et parce qu'il est aussi un brillant réalisateur du cinéma indépendant de son pays, Paul Schrader est à Marrakech. Invité au 19e FIFM, il y présente son dernier film, «Master Gardener». Pour Le360, il a bien voulu en parler.

Paul Schrader, le scénariste de Taxi Driver de Martin Scorcese (1976) a lui aussi foulé la moquette menant au Palais des Congrès, où se tient principalement le 19e Festival International du Film de Marrakech. C'était hier soir, mardi 15 novembre 2022, à l'occasion de la projection du film qu'il vient de réaliser, Master Gardener (2022).

Scénariste, mais aussi critique de cinéma et plus récemment réalisateur de films du cinéma indépendant américain, Paul Schrader a travaillé, de longues années, dans l’ombre de plusieurs géants d'Hollywood, dont Martin Scorsese, pour lequel il a entre autres écrit le scénario de Taxi Driver mais aussi celui de Raging Bull (1980). Il est aussi le scénariste de films de Sydney Pollack, de Brian De Palma ou encore de Steven Spielberg.

Aujourd'hui âgé de 76 ans, c'est à Marrakech qu'il a aussi présenté Master Gardener, un film du très éclectique et audacieux cinéma indépendant américain -un long-métrage qui sera bientôt en salles.

Le360 a réussi à lui poser une question: avoir réalisé ce film, est-ce là une sorte de revanche, après avoir travaillé dans l'ombre de géants du cinéma hollywoodien d'aussi longues années?

Réponse de Paul Schrader:«j’ai fait plusieurs films comme celui-là. Peut-être six ou sept... C’est l’histoire d’un homme, qui cherche sa place. Il se fait vieux et je me fais vieux. Aujourd’hui, c’est un jardinier, avec un passé sombre. Un mur s’érige entre lui et son patron, qui est suffisamment vieux pour être sa mère, et sa grande nièce, est suffisamment jeune pour être sa fille. C’est donc un triangle intéressant. L’un est blanc, l’autre est noir. L’un des deux est dans la course, l’autre, non...»