La Société de développement local (SDL) Casa patrimoine récupère le conteneur qu'elle avait mis à la disposition de l'association Atelier de l'observatoire pour y installer son «musée citoyen» au Parc de la ligue arabe. Explications.

Le Musée collectif installé au beau milieu du Parc de la Ligue arabe, à Casablanca, sera démantelé plus tôt que prévu. Dans un communiqué diffusé hier samedi 9 juillet 2022, les promoteurs du projet, l’association l’Atelier de l’Observatoire, dirigée par l’artiste performeur Mohamed Fariji, ont indiqué que la SDL Casa Patrimoine avait décidé de confisquer le conteneur mis à leur disposition en décembre 2021 pour une durée d’un an, et ce, sans qu'aucune explication ne leur soit donnée.

Les membres de l'association précisent qu’un préavis d’un mois leur a été notifié, et que par conséquent, le démontage de cette installation muséale est prévu le 29 juillet de 10h à 19h, et sera suivie d’une conférence de presse, le jour même.

A la publication de ces lignes, Casa Patrimoine ne s'est pas encore exprimée sur cette question.

Le Musée Collectif, qui se veut «musée citoyen de la mémoire de Casablanca», propose, selon ses protagonistes, un «processus partagé d’écriture de l’histoire de la ville par ses habitant.e.s, ses artistes et ses chercheur.ses», et indique, dans son communiqué, que «ce projet a été mené sur la mémoire collective de la ville depuis dix ans, en sélectionnant et en réalisant une cinquantaine de projets participatifs, dont seulement certains fragments de ses projets et de ses collectes dans diverses disciplines artistiques ont pu être exposés à travers une série d’exposition, d’ateliers et rencontres».



Depuis son installation dans des conteneurs, au parc de la Ligue arabe le 10 décembre 2021, deux expositions y ont été organisées sur le patrimoine matériel et immatériel de la ville, vu par ses habitans, artistes et chercheurs, une serre régionale a été installée, une vingtaine d'ateliers participatifs et de rencontres ont eu lieu, une quarantaine d’articles, d’enquêtes journalistiques et de reportages ont été réalisés.

Des fragments de la mémoire du célèbre Parc Yasmina qui aujourd’hui n’existe plus, ont été exposés dans ce musée. Différents objets collectés, dont des manèges, des affiches, quelques dossiers de travailleurs et des tickets d’entrée, aussi.

A présent que ce conteneur va bientôt être démantelé, les membres de l'Atelier de l’observatoire se retrouvent désormais à la recherche d’autres lieux abandonnés de la ville. Un lieu qui sera dédié à la recherche de la mémoire collective des quartiers et des récits marginalisés de Casablanca. Une manière pour cette association de poursuivre sa programmation et son travail de proximité auprès des Casablancais.