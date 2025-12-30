Culture

«Marhba Bikom» ou quand Hind Ziadi célèbre l’esprit de la CAN et l’âme du Maroc

Hind Ziadi lors de son interview à l’occasion de la présentation de sa participation à la chanson «Marhba Bikom», extraite de l’album officiel de la CAN produit par RedOne. (S.Bouchrit/ Le360)

Par Ghania Djebbar et Said Bouchrit
Le 30/12/2025 à 12h45

VidéoÀ travers «Marhba Bikom», Hind Ziadi signe une ode à l’hospitalité marocaine, mêlant émotion, fierté nationale et ouverture sur le monde à l’occasion de la Coupe d’Afrique des nations.

Portée par une dimension à la fois artistique et affective, la chanson «Marhba Bikom», interprétée par Hind Ziadi dans le cadre de l’album conçu par RedOne pour la Coupe d’Afrique des nations, se veut bien plus qu’un simple morceau musical. «C’est une chanson faite avec le cœur», confie l’artiste, qui y voit un hommage vibrant au Maroc et à ses valeurs d’hospitalité.

Pour la chanteuse, «Marhba Bikom» s’inscrit dans une démarche profondément symbolique: elle y exprime son attachement au Royaume tout en souhaitant diffuser une image positive du pays à l’international. La chanson rassemble, selon elle, «émotions, fierté et générosité», des notions qu’elle associe à l’esprit marocain. L’expression «Marhba Bikom fi bladkom» résume d’ailleurs l’essence même du message: accueillir, ouvrir, partager.

Le projet a été décliné en deux versions: la première en duo avec Mehdi Mozayine, la seconde avec Aminux. Loin de toute logique de comparaison, Hind Ziadi insiste sur la complémentarité des interprétations. «Chaque version a sa propre identité, sa couleur et son public», souligne-t-elle, estimant que cette pluralité renforce la portée du projet musical.

Sa collaboration avec Mehdi Mozayine, déjà marquée par deux précédents titres communs, s’inscrit dans la continuité d’une relation artistique fondée sur la confiance. «Mehdi est un ami et un partenaire musical. Nous nous connaissons très bien artistiquement: chacun respecte les capacités de l’autre», explique-t-elle.

Lire aussi : «L’Maghribiya»: Salma Rachid raconte sa participation à l’album officiel de la CAN 2025

Les deux clips reflètent également cette diversité d’approche. Celui réalisé avec Mehdi Mozayine adopte une mise en scène classique, tandis que la version avec Aminux a été conçue grâce à l’intelligence artificielle, une décision motivée par des contraintes logistiques. Hind Ziadi voit dans cette technologie «un outil utile et pertinent lorsqu’il est employé à bon escient».

