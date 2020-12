© Copyright : DR

Le film marocain "Les Coups du destin", du réalisateur Mohammed Lyounsi, a remporté trois prix lors de la cinquième édition du Festival international du cinéma d'Al Qods, organisée du 29 novembre au 6 décembre par le ministère palestinien de la Culture en partenariat avec l'association Vision jeune.

Ainsi, le long-métrage marocain a remporté le prix spécial du jury, le prix de la photographie et le prix l'Olivier d'Or de la meilleure actrice, remis à Yousra Tarik.

"Je suis fière d'avoir remporté le prix de la meilleure actrice dans une compétition officielle pour un festival international. Ce prix représente le couronnement des efforts que j'ai déployés et le résultat d'un pari devant une forte compétition avec des actrices de haut niveau issues de différents pays participants", a indiqué l'actrice dans une déclaration à la MAP.

L'actrice marocaine s'est dite "fière et honorée" d'avoir été récompensée aux côtés d'une icône du théâtre et du cinéma, l'acteur syrien Ayman Zeidan, qui a remporté le prix l'olivier d'or de la meilleure interprétation masculine pour son rôle dans le film 'Le Voyage inachevé' du réalisateur syrien Joud Said.

"Les Coups du destin", quatrième long-métrage de Mohammed Lyounsi, après "Allo 15", "Ben X" et "L'écharpe rouge", a représenté le Maroc au Festival du cinéma de Grenade, en Espagne, en octobre dernier, et a été projeté pendant la compétition officielle.

Cette édition a été marquée par une forte participation marocaine, tout particulièrement dans la catégorie des longs-métrages à travers les deux films "Les coups du destin" ainsi que "Pour la cause" (Hassan Benjelloun), mais aussi dans celle des films documentaires avec ces deux films: "J'existe" (Mustapha Khaibar) et "Icarus" (Sanaa El Alaoui).

Dans la catégorie des films de réalisateurs amateurs, il y a eu "L'opération" (Tayeb Benabid), "Phobie" (Mouad Al Hayrour), "Le chemin" (Abdelmoneim Qassouh), "La vie des pauvres" (Yassin Zakaki), "Ce n'est pas de ma faute" (Issam Al Chahbouni), "La cage" (Bilal Taouil) et "Obscurité colorée" (Mohamed Amlaâb).

Le Grand prix de l'Olivier d'Or du meilleur long métrage, a été remporté par un réalisateur irakien, Mohanad Hayal, alors qu'un film syrien "Voyageurs de la Guerre" a reçu deux prix, celui du meilleur scénario et celui du meilleur acteur.

Enfin, un film Palestinien "Écriture sur la Neige" (Rachid Masharawi) a remporté le prix de la meilleure production.