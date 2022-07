© Copyright : Ministère de la Culture / Royaume du Maroc

L’Organisation du monde islamique pour l’éducation, les sciences et la Culture (ICESCO) vient d'inscrire 26 éléments dans la liste du patrimoine matériel et immatériel, hier, mardi 5 juin 2022, au cours d'une cérémonie officielle au siège de l'organisation, à Rabat.

En tout, 26 éléments viennent d’être inscrits dans la liste du patrimoine matériel et immatériel marocain de l’Organisation du monde islamique pour l’éducation, les sciences et la Culture (ICESCO). L'annonce, officielle, a été révélée au cours d’une réunion hier, mardi 5 juillet 2022, au siège de l’ICESCO, en présence de Mehdi Bensaïd, ministre de la Culture, de la jeunesse et de la communication, du directeur général de l’organisation islamique Salim M. Al Malik, ainsi que de plusieurs diplomates et représentants de pays membres. Au cours de cette cérémonie, les certificats d’inscription des sites patrimoniaux et des éléments culturels sur la liste du patrimoine dans le monde islamique de l’ICESCO ont été remis aux ambassadeurs et représentants de certains Etats membres de l’Organisation.

La commission chargée de l’inscription a déclaré avoir accepté 26 dossiers qui ont été déposé par les services de la direction du patrimoine dans le but de considérer ces éléments comme étant un patrimoine matériel et immatériel marocain pur.

On y retrouve dans l’ordre: les compétences et les rituels autour du couscous marocain, les arts et les compétences du Caftan marocain, l’art du Melhoun Marocain, connaissances et pratiques de la «Mehdra», les Arts Culinaires marocains, l’Art de la Dekka Marrakchia, les Techniques et connaissances de Khettaras d’Errachidia, le Moussem d’Assa et le Moussem Moulay Abdellah Amghar, l’art de la Chanson traditionnelle dans le Tafilalet, les Techniques traditionnelles de distribution de l’eau, la Danse de la guedra sahraouia, les Bijoux d’argent sculptés en verre de Tiznit, la Technique de la jellaba de Ouezzane, la Danse Aloui de l’est du Maroc, Tarab Al Ala, la Barque souirie, la tente traditionnelle du Sahara, la Céramique féminine du Rif, la sculpture sur bois, la Chasse au sloughi, le rucher d’Inzerki, la Distillerie de fleur d’orangers à Marrakech, enfin le Brocard de Fès.

Le Royaume du Maroc compte ainsi au total 46 éléments de son patrimoine culturel dans la liste de l’ICESCO et 31 autres éléments sont en attente d’inscription dans la prochaine liste.

Avec 46 éléments du patrimoine culturel inscrits, le Maroc est classé premier dans le top 10 de l'ICESCO, juste avant la Libye, la Mauritanie, la Tunisie, la Jordanie, l'Egypte, l'Irak, les Emirats arabes unis, la Palestine et l'Ouzbékistan.