La Zarra défendra les couleurs de la France en mai prochain lors de l’Eurovision 2023. Retour sur la carrière d’une artiste d’origine marocaine qui cultive le mystère et collectionne les succès.

«C'est beaucoup d'émotions. Défendre la France dans un concours aussi mythique que l'Eurovision est un rêve de petite fille», a confié la jeune femme au sujet de sa participation à l’Eurovision 2023, lors d’une conférence de presse de France Télévisions.

La participation de La Zarra au concours n’a rien de commun car après l’avoir entendue chanter, Alexandra Redde-Amiel, directrice des divertissements et jeux de France Télévisions et responsable de la délégation française à l'Eurovision, explique lors de cette même conférence de presse avoir eu un véritable «coup de cœur» pour la chanteuse. Au point que la délégation française, qui tentait depuis plus de deux ans de démarcher la chanteuse, a préféré se passer de l'habituel concours de présélection.

Révélée récemment en 2021, grâce à son hit Tu t’en iras, son style est reconnaissable aux influences rap et pop teintées de chanson française qui tissent la trame de son premier album, Traîtrise.

La Zarra a pour icônes musicales les grandes artistes féminines telles qu’Edith Piaf, Céline Dion, Dalida mais aussi, plus en rapport avec ses origines maghrébines, la chanteuse Warda.

Originaire de Longueuil, au nord de Montréal, La Zarra, de son vrai nom Fatima-Zahra Hafdi, est issue d’une famille marocaine. Rien d’autre ne filtre sur sa biographie car la jeune femme cultive l’art du mystère quand il s’agit de sa vie privée.

Si la jeune femme qui représentera la France lors du télé-crochet musical qui se déroulera à Liverpool, le 13 mai prochain, ne se prédestinait pas à une carrière dans la chanson, c’est sa rencontre avec le producteur de hip-hop montréalais d’origine marocaine Benny Adam qui va changer sa vie. Il la propulse dans l’univers de la musique après avoir cru en son talent.

Le soir-même de leur rencontre, après l’avoir entendue chanter lors d’une soirée, Benny Adam lui donne rendez-vous dès le lendemain en studio et produit quelque temps plus tard, en 2016, son premier titre Printemps blanc, un morceau en collaboration avec le rappeur Niro.

Mais le succès viendra en 2021 avec son premier hit Tu t’en iras, extrait de son album Traîtrise, co-écrit avec Benny Adam et enregistré entre la France et le Québec, qui sera suivi d’une collaboration avec Slimane sur le titre Les amants de la colline.