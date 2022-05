© Copyright : Saïd Bouchrit / Le360 (photomontage)

«Green Card», premier long-métrage du réalisateur marocain Hicham Regragui, sorti dans les salles, hier, mercredi 18 mai 2022, réunit plusieurs stars, dont Fayçal Azizi. Il nous parle de son rôle dans cette interview.

Le comédien Fayçal Azizi partage l’affiche avec Hashem Bastaooui, Aziz Hattab, Hassnaa Moumni et Fatima Ezzahra Baladi dans «Green Card». Ce long-métrage réalisé par Hicham Regragui a été diffusé en avant-première au Mégarama de Casablanca, le lundi 16 mai dernier. L’occasion pour Le360 d’interviewer cet artiste talentueux lauréat de l’Isadac (Institut supérieur d’art dramatique et d’animation culturelle) de Rabat.

Dans ce film, Fayçal Azizi interprète le personnage de Habib, un jeune Marocain d'un quartier populaire. Lui et son ami, Labib, campé par Hachem Bastaoui, rêvent de partir à l’étranger et choisissent la voie de l’American dream et décident de participer à la loterie de la green card. Entre-temps, Habib se transforme en femme pour s’éviter des ennuis et devient Faty Fleur.

«J’incarne deux personnages dans ce long-métrage, celui de Habib, un jeune Marocain au rêve américain, qui décide en compagnie de son ami Labib, de quitter le Royaume. Mais Habib voit son rêve se briser. Il décide alors de se déguiser en femme, Faty Fleur, la conjointe de Labib», déclare-t-il, interrogé par Le360.

Et c’est ainsi que Fayçal Azizi dans la peau de Faty Fleur, devient sensibilisé au sort de l’autre genre qui, vivant dans une société dominée par les hommes, est régulièrement harcelée, voire violentée par l’autre, dans la rue, dans les transports...

Ce film met d'ailleurs en avant la motivation narrative du réalisateur pour le déguisement de genre. C’est même l’intrigue centrale du scénario, qui va générer plusieurs situations amusantes, et soulever des problèmes de société.

«Le scénario m’a plu dès la première lecture. Le film est certes une comédie familiale, mais derrière tout cela, les messages qu’il porte sont très forts. Je suis sûr que nombreux seront les jeunes qui se reconnaîtront dans l’histoire des protagonistes», confie le comédien dans cette interview.

Fayçal Azizi semble être un acteur très controversé pour avoir depuis toujours défendu les fondements et les valeurs du féminisme chez les hommes. Malgré le déchaînement de plusieurs internautes quant à sa réelle identité sexuelle, l’acteur marocain demeure ferme par rapport à ses positions progressistes, soutenant ouvertement les libertés individuelles et la liberté d’expression.

«Toute production artistique doit susciter un intérêt et mener vers un débat. D'ailleurs, c’est une très bonne chose quand l’échange d’idées se fait dans le plus grand respect des limites, sans dévier du contexte», conclut le comédien.