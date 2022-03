© Copyright : DR

Ludovic Pouille, ambassadeur de France en Arabie Saoudite, a partagé son admiration pour le pavillon marocain à l'exposition universelle de Dubaï, sur son compte Twitter.

En visite à l’Expo 2020 Dubai, exposition universelle qui a ouvert ses portes le 1er octobre 2021 et qui s’achèvera le 31 mars 2022, Ludovic Pouille, l’actuel ambassadeur de France en Arabie Saoudite qui occupait précédemment cette même fonction aux Emirats Arabes Unis, a partagé sur son compte Twitter les photos de pavillons qui ont eu son admiration.

Et parmi ceux-ci, le pavillon marocain est vraisemblablement le coup de cœur de Ludovic Pouille qui y a consacré quatre posts. «Découverte émerveillée du pavillon marocain à l’Expo 2020 Dubai. Une véritable ville marocaine sur sept niveaux, qui offre au visiteur un voyage des cinq sens et une odyssée au cœur des traditions et de l’innovation du Maroc Contemporain, Mabrouk!» a ainsi écrit le 2 mars l’ambassadeur de France sur son compte Twitter en accompagnant son post, traduit en anglais et en arabe, de plusieurs photos du pavillon.

D�couverte �merveill�e du pavillon marocain � l'#Expo2020Dubai. Une v�ritable ville marocaine sur sept niveaux, qui offre au visiteur un voyage des cinq sens et une odyss�e au ? des traditions et de l'innovation du Maroc contemporain. Mabrouk!

????? pic.twitter.com/ccA8gInu6g — Ludovic Pouille (@ludovic_pouille) March 2, 2022

Et celui-ci de poursuivre le partage de cette visite en postant une vidéo d’une animation digitale mise en scène au sein du pavillon marocain. «Immersion digitale dans la beauté du Maroc, au cœur du magnifique pavillon marocain de l’Expo 2020 Dubai», a commenté avec enthousiasme Ludovic Pouille, décidémment conquis par ce pavillon dont la responsabilité du commissariat a été confié à Nadia Fettah Alaoui, ministre de l'Economie et des Finances.