L’actrice germano-américaine Diane Kruger est présente en force au Festival international du film de Marrakech qui prend fin ce samedi 19 novembre 2022. Membre du jury présidé par Paulo Sorrentino, elle a aussi présenté le film «Marlowe» de Neil Jordan dans lequel elle joue le rôle principal.

Diane Kruger est venue à Marrakech, accompagnée de sa fille, Nova Tennessee, âgée de quatre ans à peine. Occupée dans sa mission de membre du jury du Festival international du film de Marrakech, l’actrice germano-américaine s’organise pour faire découvrir la ville à sa fille, aux anges.

Vous faites partie du jury du Festival international du film de Marrakech. Que pensez-vous des films que vous avez visionnés jusque-là?

On a découvert des cinéastes intéressants. Il me semble que nous sommes dans une période très sombre. Plusieurs films que nous avons vus jusque-là sont sombres. Malgré cela, il y a des talents apparents très inspirants, que nous avons beaucoup aimés. J’étais très contente de voir plusieurs films de réalisatrices femmes. C’est une belle surprise.

Vous avez joué le rôle de Claire dans le film «Marlowe» du réalisateur irlandais Neil Jordan. Comment s’est déroulée votre collaboration?

Neil Jordan, c’est un vétéran de la mise en scène, c’était un rêve pour moi de tourner avec lui. En plus, l’histoire se passe dans les années 30 à Hollywood. Lorsqu’on devient acteur, on rêve de jouer dans ce genre de film à l’ancienne.



Votre fille, Nova, vous a accompagnée. Comment avez-vous pu concilier votre rôle de membre du jury et celui de maman ?

Je suis un peu fatiguée, j’avoue. Mais, en même temps, quel bonheur de partager cette aventure. Moi, j’adore le Maroc, je suis venue plusieurs fois. Les Marocains adorent les enfants. On a fait le souk, ils étaient très gentils avec elle, elle a acheté plein de robes…

Elle est trop contente, elle est au pays des merveilles. Elle me dit qu’elle ne veut pas partir. Elle fait la prière tous les soirs. Elle entend l’appel à la prière, et me demande ce que c’est. Vu que je ne comprends pas tout, je lui dis qu’il remercie Dieu pour la journée qu’on a passée. Maintenant, tous les soirs elle dit «merci pour cette journée».