La chanson "Palante" qui représentera l’Espagne à la prochaine édition du Concours Eurovision de la chanson junior 2020 au mois de novembre a été écrite et composée par la Marocaine Hajar Sbihi, alias Asha. Elle nous en parle dans cette interview à Le360.

Comment se sont déroulés vos débuts en tant que chanteuse-compositrice en Espagne?

J'ai commencé à composer durant ma deuxième année à l'université ici en Espagne. Après les cours, j'allais au studio, j'écrivais des chansons avec des producteurs et d'autres compositeurs. Peu à peu, des artistes espagnols ont commencé à écrire des chansons avec moi. Cet été, plus précisément en juin 2020, ma première chanson en collaboration avec des musiciens espagnols est sortie et elle a très bien fonctionné ici en Espagne. Une autre chanson est sortie et a été classée troisième disque platinum.

J'ai également beaucoup voyagé pendant ma troisième et ma quatrième année universitaire, en Amérique latine, aux Etats-Unis et en Europe. J'ai écrit une chanson pour Danna Paola, l'actrice qui joue dans "Elite", la série de Netflix, et une autre pour Becky G, certifiée troisième disque platinum aux Etats Unis et en Espagne.

Vous avez été révélée alors que vous aviez à peine 12 ans, dans "Bokra" de Quincy Jones et RedOne. Quel souvenir gardez-vous de cet épisode de votre vie?

J'ai eu l'opportunité de travailler avec Quincy Jones et RedOne quand j'avais douze ans, oui. C'était grâce à la chorale La Chanterie de Rabat où j'ai fait ma formation. C'était ma première expérience. Elle m'a donné plein d'espoir et à compter de ce jour-là, après avoir travaillé avec des producteurs très connus, j'ai su que tout était possible.

Votre chanson "Palante" représentera l'Espagne à l'Eurovision 2020 à Varsovie. Pourquoi n'avez vous pas postulé en tant que chanteuse avec un de vos titres?

Je n'ai pas postulé, car premièrement je suis Marocaine à 100%, je n'ai pas la nationalité espagnole. Je suis venue ici il y a cinq ans à peine, alors que j'avais 18 ans. Je ne peux donc pas représenter l'Espagne.

Quels sont vos projets à venir?

J'ai commencé ma carrière en tant que chanteuse en juin, lorsque j'ai lancé mon premier titre "Besame". Et j'ai plusieurs chansons vont suivre bientôt. La deuxième chanson sort dans deux semaines exactement. D'autres titres en anglais et en français sont également prévus dans le courant de l'année.