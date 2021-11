© Copyright : Le360 (photomontage)

Sur les onze Marocains nominés aux All Africa Music Awards 2021 (Afrima), Manal Benchlikha, Dizzy Dros et El Grande Toto sont les trois artistes à avoir remporté des prix dans différentes catégories, portant haut les couleurs du Maroc durant cette compétition internationale qui s’est tenue à Lagos, au Nigéria, du 19 au 21 novembre 2021.

Triple victoire pour le Maroc lors de la soirée de gala des All Africa Music Awards 2021. Au cours de cette consécration qui s’est déroulée hier, dimanche 21 novembre 2021, et qui a été diffusée en direct sur 84 chaînes de télévision dans 109 pays du continent depuis Lagos, au Nigéria, trois artistes marocains été récompensés: Manal Benchlikha, Dizzy Dros et El Grande Toto.

Créés en 2014, les Afrima Awards représentent une reconnaissance à l'échelle de l'ensemble du continent pour les musiciens et les professionnels du monde de la musique.

Les candidats aux Afrima Awards 2021, qui comprend 30 catégories continentales et 10 régionales, viennent d'une cinquantaine de pays d'Afrique, des cinq régions du continent, et de dix pays d'Europe et d'Amérique du Nord, dont l'Espagne, le Portugal, la France, le Royaume-Uni ainsi que les Etats-Unis.

Nominée dans la catégorie «Meilleure artiste féminine d’Afrique du Nord», Manal Benchlikhka, chanteuse et compositrice de pop, a remporté ce trophée alors qu’elle concourait avec quatre autres chanteuses marocaines, en l’occurrence de Abir, Jaylan, Nada et Salma Rachid.

Quant au prix du «meilleur artiste masculin d’Afrique du Nord», il est revenu à Dizzy Dros, nominé et élu parmi quatre autres Marocains en lice: Hamza El Fadly, L7OR, Muslim et Zouhair Bahaoui.

C’est une récompense méritée pour El Grande Toto, fureur du rap marocain et auteur de «Caméléon», un album des plus brillants de l'année 2021. Avec une pléthore de sons en 2021, El Grande Toto se distingue donc comme l’artiste africain le plus prometteur. Il s’agit, de plus, de l’unique Marocain à avoir été sélectionné dans cette catégorie.