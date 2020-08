Vidéos. Ligue Europa: le tableau complet des quarts de finale

La joie des joueurs de Séville après la victoire face à l'AS Rome 2-0.

© Copyright : DR

Séville, Leverkusen, Wolverhampton et Bâle ont complété jeudi le "Final 8" de la Ligue Europa et rejoignent Manchester United, l'Inter Milan, Copenhague et le Shakhtar Donetsk en quarts.

Par Le360sport