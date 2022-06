Vidéo. Tanger: Arrivée du 1er équipage de la course au large Globe 40

Le voilier Japonais "Milai around the World’’ est arrivé, jeudi au port de plaisance Tanja Marina Bay, pour participer à la course au large "Globe 40", dont le départ sera donné le 26 juin à Tanger.

Par Said Kadry avec MAP