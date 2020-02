Vidéo. Jeune papa, Hakimi s'offre un doublé

Achraf Hakimi a dignement fêté la naissance de son premier enfant. Hier soir face à l'Eintracht Francfort (4-0), le latéral a distillé deux passes décisives, sur le premier et le troisième but des Borussen. Après 22 journées, les Jaune et Noir sont 2es de Bundesliga à 1 point du Bayern.

Par Le360sport