Son coup-franc, le message de Mbappé, Messi... ce qu'a dit Achraf Hakimi après Maroc-Malawi

Désigné homme du match Maroc-Malawi, Achraf Hakimi était content après la victoire des Lions de l'Atlas (2-1), lui, qui a marqué le but de la victoire d'un sublime coup-franc. En conférence de presse, il s'est présenté tout sourire avec son trophée pour parler de son but et le message de Kylian Mbappé.

Par Hajar Toufik