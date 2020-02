Quand la star Billie Eilish porte les couleurs du Wydad

© Copyright : DR

La star la plus en vue du moment a pris la pose, vêtue d'une veste qui reprend le logo du Wydad de Casablanca. Il s'agit de l'artiste dont on entend le plus parler ces dernières années: Billie Eilish.

Lire l'article sur notre site: Le360sport.ma

Par Le360sport