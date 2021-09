Mondial de Futsal: Maroc-Portugal, à quelle heure et sur quelle chaine?

L'équipe nationale de futsal lors d'une séance d'enrainement en Lituanie.

© Copyright : DR

Qualifiés pour les huitièmes de finale de la Coupe du monde de futsal, le Maroc et le Portugal s’affrontent ce dimanche 19 septembre dans le cadre du troisième et dernier match de la phase de poules. Objectif: la victoire pour éviter une grosse cylindrée au prochain tour. Voici où et quand suivre cette affiche.

Lire l'article sur notre site : sport.le360.ma

Par Le360sport