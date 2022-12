© Copyright : DR

Les Lions de l’Atlas ont brillé en terre qatarie et ont fait vibrer plusieurs centaines de millions de supporters à travers le monde lors de la Coupe du monde Qatar 2022. Une occasion pour revenir sur l’origine du nom de l’équipe nationale: les Lions de l’Atlas.

Les supporters marocains, africains, arabes et du monde entier, sont tous éblouis par le parcours historique des membres de la sélection marocaine au Mondial 2022. Tous ont crié «les Lions de l’Atlas». Alors pourquoi les joueurs de l'équipe nationale sont-ils appelés les Lions de l’Atlas?

Tout a commencé en mai 1973, lorsque Kamal Lahlou, aujourd'hui vice-président du Comité national olympique marocain (CNOM), mais qui était à l’époque journaliste à la radio nationale, commentait un match opposant le Maroc à la Côte d’Ivoire, confirme l'intéressé dans une déclaration pour Le360. C'est en effet lui qui, à ce moment précis, a surnommé la sélection marocaine «les Lions de l’Atlas». Un surnom qui est resté au fil des décennies et qui résonne aujourd'hui dans le monde entier.

C'est également une appellation, symbole de force, qui renvoie à la présence de ce fauve en terre marocaine, il y a encore un siècle. Historiquement, quelques lions de l’Atlas étaient encore présents au Maroc jusqu’aux années 20. «Au Maroc, les lions de l’Atlas peuplaient la nature jusqu’au XIXe siècle. Ils ont survécu jusqu’aux années 25. Lors de la guerre coloniale, beaucoup ont été tués pendant cette période», indique Mustapha Qadery, professeur d'histoire à l'Université Mohammed V à Rabat.

Ce surnom a suscité la curiosité des supporters lors de la Coupe du monde 2022 au Qatar. Les Lions de l’Atlas d'aujourd'hui sont devenus des icônes du football mondial, et surtout africain et arabe, après avoir franchi avec panache et fierté, tels des grands fauves, les barrières des superpuissances footballistiques mondiales, avant de prendre place dans le carré d’or de cette Coupe du monde.