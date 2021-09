LDC: voici les prochains adversaires du Raja et du Wydad

Le Raja et le Wydad de Casablanca affronteront respectivement les Libériens de LPRC Oilers et les Ghanéens de Hearts of Oak, pour le compte du deuxième tour préliminaire de la Ligue des Champions de la CAF de football.

Par Le360sport