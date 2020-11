Foot: voici la date de la remise des prix Fifa The Best

Le Prix Fifa The Best.

© Copyright : DR

La cérémonie de remise des prix Fifa The Best, initialement prévue en septembre et reportée en raison de la pandémie, se tiendra finalement sous une forme virtuelle le 17 décembre, a annoncé vendredi l'instance du football mondial.

Lire la suite de l'article sur notre site : sport.le360.ma

Par Le360sport