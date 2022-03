Foot: Nayef Aguerd, le verrou rennais

"Aguerd Airlines" à l'œuvre.

© Copyright : DR

Ni Rennes ni le Maroc ne peuvent plus se passer de lui: Nayef Aguerd cumule déjà 40 matchs cette saison et devrait encore être précieux au sein de la charnière centrale des Rouge et Noir, ce soir contre Leicester (21H00).

Par Le360sport