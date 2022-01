En France, le football devient un enjeu électoral

Emmanuel Macron rend visite à l'équipe de France, avant l'Euro 2020.

© Copyright : DR

Kiosque360. Le football est le sport le plus populaire au monde. En France, les politiques s’en servent aussi à des fins électoralistes. Mais ce sont les polémistes de l'extrême droite qui surfent le plus sur cette vague, rapporte So Foot dont est tirée cette revue de presse.

Par Ismail El Fassi