Covid-19: El Arabi positif, l’Olympiakos «râle» contre la FIFA

Youssef El Arabi.

L’Olympiakos est furieux contre la CAF et le fait savoir à la FIFA. En cause, les tests positifs au coronavirus de ses deux joueurs, Youssef El Arabi et l'Egyptien Ahmed Hassan.

Par Le360sport