Chronique. Merci pour ce moment

Même quand on a la haine de la défaite, on ne peut que rester admiratif devant la belle copie rendue par les 22 acteurs de ce Maroc–Algérie, où le foot et l’esprit sportif ont triomphé.

Par Footix marocain