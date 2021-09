CAN 2022 de handball: l’Algérie boude, la faute à la marocanité du Sahara!

On s’y attendait, et ce n’est pas une surprise. L’Algérie ne se déplacera pas au Maroc pour le Championnat d'Afrique des nations masculin de handball, prévu du 13 au 23 janvier 2022. En cause, la tenue de cette compétition dans des villes du Royaume relevant de son Sahara.

Par Le360sport