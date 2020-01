CAN 2021. Officiel: voici les nouvelles dates, retour en janvier

C'est officiel, le Cameroun accepte d'organiser la CAN entre janvier et février 2021 et non plus durant l'été 2021, comme initialement prévu. Mais c'est au Maroc, dans les jours à venir, que la décision finale sera prise.

Par Le360