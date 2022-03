C1: Chelsea-Real, City-Atlético... Le tirage complet des quarts de finale

Trophée de la Ligue des Champions UEFA

Le tirage au sort des quarts de finale de la Ligue des champions a accouché vendredi de deux affiches entre le tenant du titre Chelsea et le Real Madrid, d'une part, et entre Manchester City et l'Atlético Madrid, d'autre part.

Par Le360sport