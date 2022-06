Botola Pro D1 Inwi: voici la date de clôture du championnat et les enjeux de la dernière journée

Le Wydad de Casablanca.

La Fédération royale marocaine de football (FRMF) a dévoilé le programme de la 30e et dernière journée de la Botola Pro D1 Inwi. Une journée qui s’annonce cruciale pour la course à une place en Coupe de la CAF et fatidique pour la lutte pour fuir la relégation.

Par Le360sport